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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi sorgulama ekranı 26 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli son dakika verileri ile en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 26 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli duyurdu! En son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 26 Eylül 2024 Perşembe günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre saat 7.15 itibarıyla toplam 7 deprem meydana geldi. İşte, 26 Eylül 2024 Son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 07:17 Güncelleme: 26.09.2024 - 07:17
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        Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre saat 7.15 itibarıyla toplam 7 deprem meydana geldi. İşte, 26 Eylül 2024 son depremler listesi sorgulama ekranı…

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        ADANA’DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02:17’de Adana’nın İmamoğlu ilçesinde bir deprem oldu.

        Büyüklüğü 2.4 olarak ölçülen depremin derinliği ise 27.07 km olarak kayıtlara geçti.

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        7 DEPREM KAYITLARA GEÇTİ

        AFAD verilerine göre, 26 Eylül Perşembe günü saat 07.15 itibarıyla toplam 7 deprem oldu. Depremlerin büyüklüğü 0.9 ile 2.4 arasında değişti.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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