Denizli deprem ile sallandı! 30 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. Kandilli verilerine göre Denizli'de deprem oldu. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 30 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Kandilli, Denizli'de deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 30 Ekim 2024 son depremler listesi görüntüleme ekranı…
DENİZLİ'DE DEPREM!
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, saat 11.21'de Denizli'nin Karataş ilçesinde deprem meydana geldi.
2.8 büüyklüğündeki sarsıntı, 11.0 kilometre derinlikte ölçüldü.
MUĞLA DEPREM İLE SALLANDI!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 09.03'te Muğla'nın Urla ilçesinde deprem meydana geldi.
3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.03 kilometre derinliğinde kaydedildi.
SAKARYA'DA DEPREM!
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, saat 07.03'te Sakarya ili Akyazı ilçesinde deprem meydana geldi.
2.6 büüyklüğündeki sarsıntı, 11.8 kilometre derinlikte ölçüldü.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.