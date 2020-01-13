Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bizde sizler için 13 Ocak Pazartesi günü en son depremler listesini hazırladık. İşte 13 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 13 OCAK

Büyüklük 2.7 (ML) Yer Manisa - Akhisar Enlem 39.0211 (K) Boylam 27.8616 (D) Derinlik 7.00 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 13 OCAK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?