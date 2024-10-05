Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 5 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi
AFAD ve Kandili son depremler listesini güncel duyuruyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Sabah saatlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 06.00 Marmara Deniz Balıkesir ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin ilki 1.0, ikincisi 1.6 büyüklüğündeydi. İşte 5 Ekim AFAD ve Kandilli son deprem listesi
Deprem yaşadığımız konum itibariyle irili ufaklı yaşanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. 4 Ekim AFAD verilerine göre, Konya'da deprem meydana gelmişti. Son olarak Marmara Denizi’nde deprem oldu. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 5 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi
MARMARA DENİZİ’NDE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 06.00 Marmara Denizi Balıkesir ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 1.0 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 12.15 km derinliğinde kaydedildi.
Depremin ilki ise Marmara Denizi Adalar’da büyüklüğü 1.6 olarak ölçüldü.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.