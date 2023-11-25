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        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER TABLOSU| Kandilli ve AFAD güncel son depremler 25 Kasım listesi! Malatya depremleriyle ilgili önemli açıklamalar

        Son depremler listesi Kandilli ve AFAD güncel son deprem verileri

        Son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hemen her gün olduğu gibi bugün de günün ilk ışıklarıyla birlikte merak edilip araştırılıyor. Hafta başında Malatya'da yaşanan depremler tedirginliğe neden olurken yaşanan depremlerle ilgili Prof. Naci Görür ve Prof. Dr. Okan Tüyzsüz'den önemli açıklamalar geldi. İşte Malatya depremleriyle ilgili yapılan açıklamalar ve AFAD ve Kandilli son depremler 25 Kasım listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 08:50 Güncelleme: 25.11.2023 - 08:50
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        SON DEPREMLER TABLOSU 25 KASIM... Son depremler tablosu hemen her gün olduğu gibi bugün de günün ilk ışıklarıyla birlikte deprem kuşağında yer alan ülkemizde araştırılıyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. Hemen belirtelim ki AFAD ve Kandilli tarafından son depremler anbean kaydediliyor. İşte son depremler 25 Kasım AFAD ve Kandilli tablosu...

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        MALATYA DEPREMİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMLAR

        Malatya'da, dün akşam üstü peş peşe yaşanan depremlerin ardından iki yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Okan Tüysüz, önemli paylaşımlarda bulundu. Prof. Dr. Görür depremleri; "Her iki deprem de birbirine yakın ama lokasyon itibariyle biri Adıyaman, diğeri Malatya sınırında (Geçitli ve Uluköy). Ama esasında ikisi de aynı yer demektir. AFAD'ın Battalgazi olarak verdiği yerlerin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu depremleri, 6 Şubat depremlerinin artçısı olarak kabul edebiliriz" diye değerlendirirken, Prof. Dr. Tüysüz, "Çelikhan ile Pütürge arasında yaklaşık 30 kilometre boyunca bir fay var. Ne zaman kırılır bilinmez ama 6'nın biraz üzerinde deprem üretebilir. Ancak, 6 Şubat bir daha olmayacak" açıklamasında bulundu.

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        AFAD VE KANDİLLİ ANBEAN KAYDEDİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor. Meydana gelen depremler ise AFAD ve Kandilli'nin deprem ölçüm rasathanelerince anbean kaydediliyor.

        İşte AFAD ve Kandilli son depremler 25 Kasım tablosu:

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