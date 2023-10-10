SON DEPREMLER TABLOSU| Son dakika: Malatya ve Van'da deprem! AFAD ve Kandilli son depremler 10 Ekim tablosu

SON DEPREMLER TABLOSU| Son dakika: Malatya ve Van'da deprem! AFAD ve Kandilli son depremler 10 Ekim tablosu

Geçtiğimiz gün Malatya'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki ve Van'da meydana gelen 3.0 ve 3.3 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler Kandilli ve AFAD son depremler listesine çevrildi. Yaşanan hareketlilikle birlikte "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte son depremler 10 Ekim AFAD ve Kandilli tablosu...

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.28'de merkez üssü Yeşilyurt olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 6,96 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Depremin ardından bazı vatandaşlar ve okuldaki öğrenciler açık alanlara çıktı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkese "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Şu ana kadar valiliğimize ulaşan bir olumsuzluk söz konusu değil. Ekiplerimiz sahadaki arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor." diye konuştu.