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        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER TABLOSU| Son dakika: Malatya ve Van'da deprem! AFAD ve Kandilli son depremler 10 Ekim tablosu

        Malatya ve Van'da deprem! AFAD ve Kandilli son depremler 10 Ekim tablosu

        Malatya'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem ve Van'da meydana gelen 3.0 ve 3.3 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. Bilindiği üzere Kandilli ve AFAD tarafından son depremler anbean kaydediliyor. İşte son depremler 10 Ekim tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 08:09 Güncelleme: 10.10.2023 - 08:09
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        Geçtiğimiz gün Malatya'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki ve Van'da meydana gelen 3.0 ve 3.3 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler Kandilli ve AFAD son depremler listesine çevrildi. Yaşanan hareketlilikle birlikte "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte son depremler 10 Ekim AFAD ve Kandilli tablosu...

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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.28'de merkez üssü Yeşilyurt olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, yerin 6,96 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

        Depremin ardından bazı vatandaşlar ve okuldaki öğrenciler açık alanlara çıktı.

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkese "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Şu ana kadar valiliğimize ulaşan bir olumsuzluk söz konusu değil. Ekiplerimiz sahadaki arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor." diye konuştu.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        İşte AFAD ve Kandilli son depremler 5 Ekim tablosu:

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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