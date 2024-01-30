Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Ocak Survivor All Star eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da son dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı birbirinden zorlu parkurların olduğu Survivor'da mavi ve kırmızı takım 4. dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verecek. Hatırlanacağı gibi Bozok'un sakatlığı sebebiyle Survivor'da geçtiğimiz hafta eleme yapılmamıştı. Survivor'da bu hafta kimin eleneceği kadar, eleme potasına giden yarışmacılar da merak konusu oldu. İşte 30 Ocak Survivor All Star son dokunulmazlığı kazanan takım...
Survivor'da heyecan 4. dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Survivor'da bu hafta mavi ve kırmızı takıma yedeklerden iki isim katıldı. Kırmızı takıma Mustafa Kemal, mavi takıma ise Dora dahil edildi. Bu akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip takım oylaması sonucunda eleme adayını belirleyecek. Dokunulmazlığı kazanan ekip ise geceyi kayıpsız geçirecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 30 Ocak Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor eleme adayları...
30 OCAK 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dördüncü dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da eleme adayı henüz belli olmadı. Haftanın son eleme adayı dokunulmazlık oyununun ardından, kaybeden takım tarafından belirlenecek. Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
Bu haftanın eleme adayları
Kardeniz
Pınar
Aysu
SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM
Ogeday Girişken
Yiğit Poyraz
Seda Ocak
Yunus Emre
Damla Can
Begüm Yücetan
Yasin Obuz
Sahra Işık
Hakan Hatipoğlu
Nefise Karatay
Furkan Kızılay
Dora
SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM
Nagihan Karadere
Nihat Altınkaya
Bozok Gören
Turabi Çamkıran
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Gözbaşı
Ersin Korkut
Merve Aydın
Özgür Tetik
Mustafa Kemal