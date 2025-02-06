Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da heyecan haftanın son dokunulmazlık oyunu ile sürdü. 'All Star ve Gönüllüler' takımı haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım kadar ödülün ne olduğu da izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 6 Şubat Perşembe Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanırken, Sedat eleme potasına giden ikinci yarışmacı olmuştu. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, ödül ne oldu? " İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.