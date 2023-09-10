Son dönemlerde sık rastlanan HPV virüsü (Human Papilloma) hakkında doğru bilinen yanlışlar!

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Human Papilloma veya HPV olarak bilinen virüs, rahim ağzı kanserine neden olan en yaygın sebeplerden biridir. HPV virüsü genellikle cinsel aktivite yolu ile bulaşır. Ancak çok nadir olarak cinsel temas dışında da bulaşabilir. Virüsün bazı türlerinde gözle görülür semptomlar fark edilemeyebilir. Birçok kadın veya erkek hayatlarının bir noktasında HPV'ye yakalanıyor hatta araştırmalara göre bu oran yüzde 80'lere kadar ulaşıyor.