Son dönemlerde sık rastlanan HPV virüsü (Human Papilloma) hakkında doğru bilinen yanlışlar!
HPV virüsünün (Human Papilloma) bazı türleri önlem alınmazsa çeşitli kanser tiplerine neden olabilir. HPV aşısı dünyada çocuk yaşta erkek ve kız olmak üzere birçok insana yapılıyor. HPV aşısı, virüse karşı kişinin bağışıklığını güçlendirerek HPV'nin yol açtığı kanserlere karşı koruma sağlar. Peki HPV virüsü hakkında yaygın olarak doğru bilinen yanlışlar nelerdir?
Human Papilloma veya HPV olarak bilinen virüs, rahim ağzı kanserine neden olan en yaygın sebeplerden biridir. HPV virüsü genellikle cinsel aktivite yolu ile bulaşır. Ancak çok nadir olarak cinsel temas dışında da bulaşabilir. Virüsün bazı türlerinde gözle görülür semptomlar fark edilemeyebilir. Birçok kadın veya erkek hayatlarının bir noktasında HPV'ye yakalanıyor hatta araştırmalara göre bu oran yüzde 80'lere kadar ulaşıyor.
HPV riski taşıyan birçok kadın test yaptırmaya gitmiyor veya çekinebiliyor. Jo's Rahim Ağzı Kanseri Vakfı'nın düzenlediği ankete katılan kadınların çoğu, HPV virüsü pozitif çıkrasa partnerlerinin aldatıldığını düşüneceğinden korkuyor. Ancak uzmanlar virüsün yıllarca aktif hale gelmeden insan vücudunda bulunabildiğini söylüyor. HPV hakkında bir diğer yanılgı ise kadınların kanser olduğunu düşünmeleri. İşte HPV'ye dair doğru bilinen yanlışlar.
1. SADECE KADINLAR HPV'YE YAKALANMAZ
HPV herkese bulaşabilen bir virüstür. Cinsel ilişki yaşayan ve hijyen kurallarına dikkat etmeyen birçok insanı etkileyebilir. Erkeklerde meydana gelen HPV belirtilerinde genital siğiller görülebilir. Ayrıca erkeklerde de kanser riski görülebilir. Kadınlarda rahim ağzı kanseri görülürken, erkeklerde penis, anüs ve orofaringeal kanser türleri oluşabilir.
2. HPV NADİR DEĞİL SIKLIKLA GÖRÜLÜR
HPV oldukça yaygın bir virüstür. Her beş kişiden dördü hayatının bir bölümünde HPV geçirmeye müsaittir. Tıpta cinsel hastalıkların gribi olarak bilinir. HPV'nin 100'den fazla türü olduğu için ve rahim ağzı kanseri ile ilişkilendirildiği için nadir görüldüğü düşünülür. Ancak hem erkekler hem de kadınlar taşıyıcı olabilir.
3. HER HPV TÜRÜ RAHİM AĞZI KANSERİ DEMEK DEĞİLDİR
Rahim ağzı kanseri genellikle HPV'den kaynaklanır. Ancak HPV'nin birçok çeşidi vardır. Rahim ağzı kanserine neden olan türlerine çevirmeden kadınların erken yaşta aşı yaptırması uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye edilir. Diğer zararsız HPV türleri ise vücuda herhangi bir zarar vermeden güçlü bir bağışıklık ve aşı önlemlerini alarak temizlenebiliyor. Ancak uzun yıllar devam eden ve aşı yaptırılmayan bir HPV zamanla kansere yol açabiliyor.
4. HPV AŞISI TAMAMEN GÜVENLİDİR
HPV aşısı, virüsten korunmak için son derece güvenli ve etkilidir. Aşı 10 rahim ağzı kanseri vakasında 7'sine karşı koruma sağlar.
5. KORUNMA YÖNTEMLERİ HPV'Yİ TAMAMEN ENGELLEMEZ
Prezervatif gibi cinsel hastalıklardan korunma metotları HPV'nin yakalanma riskini azaltsa bile yüzde yüz koruyuculuk sağlamaz.
6. HPV HER ZAMAN BELİRTİ GÖSTERMEYEBİLİR
HPV semptomları her zaman belirti vermeyebilir. Özellikle kadınlarda semptomlar çok nadir görülür bu nedenle düzenli olarak kontrol ettirilmesi gerekir.
Kaynak: Cosmopolıtan, Everydayhealth