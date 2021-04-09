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Son dönemlerin popüler içeceği: Yağlı kahve

Son dönemlerin popüler içeceği olan yağlı Türk kahvesinin, kilo vermeyi kolaylaştırmaktan iştahı azaltmaya, açken olan baş ağrısına çözüm olmaktan konsantrasyonu arttırmaya kadar pek çok faydasının bulunduğu belirtiliyor

Son dönemlerin popüler içeceği: Yağlı kahve

Kahve dünyada en çok tüketilen içeceklerin başında geliyor. Yapılan araştırmalara göre dünyada günlük kahve tüketimi son yıllarda yaklaşık 2.5 milyar bardağa ulaşmış durumda. Ülkemiz de kahve tutkusunda dünyadan geride kalmıyor. Öyle ki sadece son 5 yılda Türkiye’nin kahve tüketimi yüzde 15 oranında arttı ve yıllık 80 milyon kiloya ulaştı. Bunun önemli bir kısmını ise bol köpüğü ve mis gibi kokusuyla Türk kahvesi oluşturuyor. Son dönemlerde ise Türk kahvesi, içerisine yağ eklenerek tüketiliyor.

Sadece bir fincan yağlı kahve, yağ yakımını kolaylaştırmayı ve metabolizmayı hızlandırmayı vadediyor. Yemeklerden sonra veya ara öğünlerde içilen bir fincan yağlı Türk kahvesinin ayrıca tatlı isteğini ve abur cubur tüketimini azalttığı belirtiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Ayşegül Çoruhlu “Ben günde en az 2 kahve içerim ve tercihim Türk kahvesidir. İçine eklediğim organik sade yağ ve Hindistan cevizi yağı ise, beynime ve vücuduma hızla enerji veriyor. Böylece gün boyu zinde kalabiliyorum. Hastalarıma zihnen iyi konsantre olabiliyorum. Gün ilerlese de her hastama aynı zihinsel dikkati vererek bakabiliyorum” diyor.

Sağlıklı ve kaliteli yağların tok tutma özelliğinden de bahseden Çoruhlu, “Yağlı Türk kahvesi, içindeki yağların biyokimyasal özelliği sebebiyle hücreler ve mitokondrilerimiz için en hızlı enerji kaynağı. Özellikle beynimiz için. Zannedilenin aksine beyin yağı seviyor şekeri değil. Hücreler bu yağla enerji üretebilince gereksiz iştah azalıyor. Böylelikle hem keyifle kahvemizi yudumlamış hem hücrelerimi beslemiş oluyoruz” diye ekliyor ve şöyle devam ediyor:

“Yağlı Türk kahvesi, bağırsakların iç yüzeyini yenileme ve kabızlığı gidermek için de bire bir. Dahası diyetlerde en sık karşılaştığımız sıkıntıların başında gelen baş ağrısı, yorgunluk ve konsantrasyon düşüklüğüne de çözüm oluyor.”

YAĞLI TÜRK KAHVESİ NASIL HAZIRLANIR?

Bir fincan Türk kahvesine 1 tatlı kaşığı organik Hindistan cevizi yağı ve tuzsuz tereyağı ekleyerek iyice karıştırın. Şeker kullanmadan tatlandırmak için ise kahvenize tarçın ekleyebilirsiniz.

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