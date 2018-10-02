Son durum altın fiyatları! 2 Ekim altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyaları yeniden yükselişe geçti! Dün hem ons altın hem de dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle 225,5 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 2'nin üzerindeki değer kaybıyla 227,1 liradan tamamladı. Saat 09.50 itibarıyla yüzde 1,2 artışla 229,7 lira seviyelerinde dengelendi. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları