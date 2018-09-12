Son durum altın fiyatları! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte gram altın çeyrek altın fiyatları 12 Eylül

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 247,8 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 düşüşle 247,6 liradan tamamladı. Çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Eylül güncel altın fiyatları bugün...