Son durum altın fiyatları! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte gram altın çeyrek altın fiyatları 27 Ağustos

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle mi yoksa düşüşle mi başlayacak? Geçtiğimiz hafta bayramdan önce dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı yükseliş ile başlayıp düşüşle kapatmıştı. Çeyrek altın gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Ağustos altın fiyatları bugün