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AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının yıl sonuna kadar geniş bant aralığında kalmaya devam edeceğini belirterek,"Dolar kurundan destek alan altının gram fiyatı, yükselişlerini sürdürebilir. Yükselişlerde 290 lirayı direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Türkiye -ABD ilişkilerinde bir gelişme yaşanır ve normalleşme süreci başlarsa yurt içi piyasalarda rüzgar tersine dönebilir, döviz kurlarında sert düşüşler yaşanır. O zaman altının gram fiyatındaki düşüş 190 liraya kadar sürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş teknik açıdan ons altında ise 1.198 doların destek, 1.208 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.