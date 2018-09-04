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Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın fiyatı yükseliş trendini bozmadı. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yükseliş ile başlayıp yükseliş ile kapattı. 4 Eylül Salı günü altın fiyatları güne nasıl başlayacak? Altın uzmanları nasıl yorum yapacak? Saat 10.00'dan sonra gelen piyasa verileri ile belli olacak. İşte altın fiyatlarındaki son durum...