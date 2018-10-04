Son durum altın fiyatları! Bugün altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatı

Altın fiyatları 4 Ekim Perşembe gününe düşüşle mi yoksa yükselişle mi başlayacak sorusu yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Dün 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,38 artışla 232,70 liradan kapattı. Altın piyasasında, en düşük 233 bin 900, en yüksek ise 234 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 234 bin 250 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatları bugün