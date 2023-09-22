Haberler Gündem SON DURUM! Benzine motorine indirim var mı, zam gelecek mi? 22 Eylül 2023 Cuma güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar?

Benzin - mazot fiyatları ne kadar oldu ve zam var mı? 22 Eylül benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki binlerce araç sahibi ve toplu taşıma kullanıcısı vatandaşı yakından ilgilendiren konuya ilişkin; 22 Eylül Cuma günü itibariyle benzin-mazot fiyatları ne kadar, zam geldi mi gibi soruların yanıtlarını derledik. İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 22.09.2023 - 22:14 Güncelleme: 22.09.2023 - 22:14 facebook

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Benzin ve mazot fiyatlarına dair sıcak gelişmeler söz konusu. Son zamanlarda yaşanan zam ve indirimler nedeniyle vatandaşlar; benzin ve mazot fiyatlarında son durumun nasıl olduğunu merak ediyor. İşte, 22 Eylül Cuma gecesi itibariyle güncel akaryakıt fiyatları...

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SON OLARAK MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ! Benzine 14 Eylül 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL zam gelirken; motorinin litre fiyatına ise 13 Eylül 2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,03 TL zam yapıldı.