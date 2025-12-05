MasterChef kim kazandı? 5 Aralık Cuma MasterChef'te son finalist kim oldu?
MasterChef'te final için geri sayım sürerken finalistler belli olmaya başladı. İlk finalist Özkan olurken, son finalist bu gecenin sonunda şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli olacak. MasterChef'in yeni bölümünde Çağatay, Sezer ve Hakan büyük finale kalabilmek için tezgah başında kıran kırana bir mücadele içine girecek. Günün konsepti deniz mahsulleri oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 5 Aralık Cuma MasterChef'te son finalist kim oldu?" İşte MasterChef'te finale yükselen yarışmacı...
MasterChef Türkiye'de son finalist belli oluyor. Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından en çok puanı alan yarışmacı son finalist olurken, diğer iki yarışmacı ise MasterChef'e veda edecek. MasterChef'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında bir yarışmacının kaşık aldığı görüldü. Son finalist kadar, kaşık alan yarışmacı da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "MasterChef kim kazandı? 5 Aralık Cuma MasterChef'te son finalist kim oldu, kim elendi?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF'TE SON FİNALİST KİM OLDU?
MasterChef'te ikinci finalist henüz belli olmadı. Masterchef'te son finalist iki etaplı oyunun sonunda şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli olacak.
MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?
Masterchef'te ilk finalist Özkan oldu.