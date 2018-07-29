Olay, geçen yıl Eylül ayında meydana geldi. Tekstil atölyesi sahibi Ozan İrven, yandaki diğer tekstil atölyesinde çalışan, 4 yıldır birlikte olduğu ve nişanlanmayı düşündüğü kız arkadaşı H.Ö. ile onun iş arkadaşı Sami Aydın arasında ilişki olduğundan şüphelendi. İrven, olay günü Aydın'ın iş yerine gidip konuşmak istediğini söyledi. İrven ve Aydın, iş yerinden çıkıp sanığın otomobiliyle, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde baraj kenarındaki ormanlık alana gitti. İrven, konuşurken çıkan tartışmada Aydın'a, av tüfeği ile bir el ateş edip kaçtı. Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Ormanda bir süre saklanan İrven, ailesinin görüşüp ikna etmesi sonucu jandarmaya teslim oldu.
MÜEBBET HAPİS İSTEMİ
DHA'nın haberine göre, tutuklanan Ozan İrven'in, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Sanık savunmasında, "Maktulün üzerinde silah olduğunu net bir şekilde gördüm. O nedenle onun arabasına binmeyip kendi arabama bindirdim. Olay yerine gittiğimizde araçtan inip benim oturduğum tarafa doğru geldi. Ben de arabanın içinde üst kısımdaki rafta bulunan tüfeğimi alarak indim ve bana söylediği sözler nedeniyle ateş ettim. Beni tahrik eden maktuldür. Böyle bir olay yaşamak istemezdim. Çok pişmanım. Kadermiş oldu" dedi.
'EŞİMİN AİLESİ DIŞINDA HAYATI YOK'
Ölen Sami Aydın´ın eşi Habibe Aydın ise eşinin ailesi ve işi dışında hiçbir hayatı olmadığını söyleyerek, "Sanığın savunmasında doğruları söylediğine inanmıyorum. 8 aylık çocuğumu babasız bırakmıştır. Eşimle ilgili iddia ettiği hususlar ile ilgili tek bir delil sunmasını istiyorum. Adaletin tecelli etmesini istiyorum" dedi. Habibe Aydın'ın avukatı ise sanığın, Sami Aydın'ı öldürdükten sonra iş yerine geri dönüp kız arkadaşı H.Ö.'nün yerini öğrenmeye çalıştığını, onu da öldürmeyi düşündüğünü ileri sürdü.
ÖLÜME BÖYLE GÖTÜRMÜŞ
Öte yandan, olay günü Ozan İrven ile öldürdüğü Sami Aydın'ın konuşmak için iş yerinden çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de dava dosyasına girdi. Görüntüde Ozan İrven ile Sami Aydın'ın, peş peşe iş yerinden çıktıkları görüldü. Sami Aydın'ın, kendisini öldüren İrven´in arkasında ölüme giderken kameraya yansıyan son görüntüsü dosyada delil oldu.
Mahkeme heyeti, davanın önemli tanığı olacağı belirtilen ve Artvin´de olduğu öğrenilen H.Ö.'nün ifadesi alınması için Borçka Asliye Ceza Mahkemesi´ne talimat yazılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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