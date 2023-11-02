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Tarım Kredi Market Kasım ayına özel birçok üründe indirime gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyonla mücadele kapsamında yaptığı açıklama sonrasında, Tarım Kredi Market'te temel ihtiyaç ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirime gidildi. Bu bağlamda Tarım Kredi Kooperatif Market 2 Kasım kataloğunda süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünleri gibi birçok üründe indirim yapıldı. İşte 2 Kasım Tarım Kredi Market indirimleri...