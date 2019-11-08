Avrupa kupalarında son dönemde beklentilerin uzağında bir performans sergileyen Galatasaray, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Real Madrid'e deplasmanda 6-0 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti. Ligde de inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve 7. sırada bulunan Galatasaray'da eleştiri oklarının başında ise Fatih Terim ve futbolcular bulunuyor. Son dönemde revizyon sinyalleri veren ve Beşiktaş yenilgisi sonrasında Fatih Terim'in 'Son şanslarıydı' dediği futbolcuların 10'u, Real Madrid deplasmanında da forma giydi.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan ve mücadelede bir varlık gösteremeyen sarı-kırmızılılarda Rizespor mücadelesinde İmparator revizyona gitmiş ve ilk 11'de 5 değişiklik yapmıştı. Terim son dönemde performansları nedeniyle eleştirilen Mariano, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile Steven Nzonzi'yi yedeğe çekerken yerlerine Ahmet Çalık, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Ömer Bayram ve Emre Mor'a forma şansı vermişti.

DERBİDEKİ 10 İSİM, BERNABEU'YA 11'DE ÇIKTI

Beşiktaş derbisine Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Belhanda, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Babel ve Andone 11'iyle çıkan Galatasaray, Santiago Bernabeu'ya da tek değişiklikle ayak bastı. Sarı-kırmızılılarda Belhanda yerine Jean Michael Seri ilk 11'de forma giydi. Fatih Terim'in 'Bazılarına son şanslarını verdik' açıklamasını yaptığı ilk 11'deki 10 futbolcu, Real Madrid maçında ilk 11'de forma giydi.

Galatasaray'da Beşiktaş maçı sonrasında 'kızağa çektiği' Mariano, Feghouli ve Nzonzi, Real Madrid karşısında ilk 11'de forma şansı buldu. Ligde son oynanan Rizespor maçında ilk 11'de şans verdiği Emre Mor ve Ömer Bayram'ı yedek kulübesine çekti.

Terim A Grubu'nda İstanbul'da 22 Ekim'de oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı maça göre kadrosunda iki futbolcusunu değiştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı Donk ve Belhanda'yı yedeğe alarak yerlerine Lemina ve Feghouli'yi ilk 11'de kullandı.