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Emniyet uyardı! Son tarih 30 Haziran!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM),30 Haziran'dan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek Türk vatandaşlarının eski nüfus cüzdanlarıyla Türkiye'den çıkış işlemlerinin yapılmayacağını bildirdi

SON TARİH: 30 HAZİRAN! Son dakika... Emniyet'ten çok önemli KKTC uyarısı! - haberler -
Emniyet uyardı! Son tarih 30 Haziran!
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AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) eski kimlikle çıkış işlemi, 30 Haziran'dan sonra yapılmayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, "30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanlarıyla ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek vatandaşlarımızın yeni tip kimlik kartı ile çıkması zorunludur" ifadelerine yer verildi.

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