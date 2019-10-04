Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile zamanla Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile gece satlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile gece satlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Edirne, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli çevreleri ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ'ın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette Marmara'nın batısında gece saatlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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