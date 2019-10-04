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SON UYARI! Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına alarmı! Haftasonu havalar nasıl olacak?

Meteoroloji son dakika sağanak yağış ve fırtına uayrısında bulundu. Haftasonu havalar nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde uyarılar yaparken, İstanbul 5 günlük hava durumu için tahminleri değerlendirdi. İşte 5 - 6 Ekim 2019 Meteoroloji İstanbul hava durumu...

Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile zamanla Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile gece satlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile gece satlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Peki İstanbul'da haftasonu havalar nasıl? İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük...

İSTANBUL'DA HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Edirne, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli çevreleri ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ'ın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette Marmara'nın batısında gece saatlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
04 Ekim Cuma13282246111,631,28,922,5
05 Ekim Cumartesi13244555210,231,48,422,4
06 Ekim Pazar9223066251,4318,322,8
07 Ekim Pazartesi9242875151,830,78,822,9
08 Ekim Salı1026275718-1,630,48,722,6
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