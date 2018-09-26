Sonbahar renklerine uygun en yaratıcı tırnak fikirleri!

Sıcacık yaz günleri geride kaldı, sonbahar kapımızı çaldı. Biz de sonbahar mevsimine en çok yakışan nail art modellerini sizler için derledik! Tırnak modellerinden en beğendiklerinizi seçerek, tüm dikkatleri ellerinize toplayabilirsiniz! İşte sonbaharın renklerinden ilham alan en güzel art modelleri