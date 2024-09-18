Sonbaharın sağlık deposu: Bağışıklığı güçlendiren bu gıdaları sonbaharda sofranızdan eksik etmeyin!
Sonbaharın serinleyen havası ve değişen doğası, vücudumuzun bağışıklık sistemini daha fazla desteklememizi gerektirir. Bu dönemde beslenme düzenimize ekleyeceğimiz bazı gıdalar, hem hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur hem de enerji seviyemizi yüksek tutar. İşte sonbaharda sofranızdan eksik etmemeniz gereken bağışıklık dostu gıdalar!
Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen konu hakkında bilgiler verdi. Sonbahar sebzeleri genellikle daha köklü ve koyu yapraklı yeşil yapraklılardır. Değerlendirecek olursak bu yeşil yapraklı sebzeler A vitamini ,C vitamini,K vitamini E vitamini ve kalsiyum, demir, fosfat gibi... mineraller bakımından zengindir. İşte Sonbahar sebzelerinden bazıları ve faydaları...
BROKOLİ
Sülforafan denilen anti kanserojen madde içerir.Ayrıca doğal lif kaynağıdır.İç organları çalıştırır.
LAHANA
Yüksek askorbik asit sebebiyle antioksidan kaynağıdır ve hastalıklara karşı duvar örerek ve bağışıklığımızı korur. K ve C vitamini içerir.
PIRASA
Anti-inflamatuar olan pırasa hastalıklara karşı mevsim geçişlerinde çok önemlidir.Bağışıklığımızı güçlendirir.
KABAK
İçerdiği su, lif,potasyum , Beta-karoten, askorbik asite lutein ve zeaksantin gibi antioksidan açısından çok yüksektir. Kilo vermek isteyenler hem kalori miktarından hem de mikrobesin öğeleri açısından Sonbahar için mükemmel besleyicidir.
HAVUÇ
İçerisinde bulunan beta karoten sayesinde göz gelişim sağlığı ve hastalıkları için çok elzem bir gıdadır.
PANCAR
Folat ve C vitamini ve K vitamini açısından zengindir. İçerdiği mikro besinler sebebiyle kan basıncını düşürür.
SONBAHAR MEYVELERİ NELERDİR?
Genellikle içeriğindeki Askorbik asit nedeniyle genellikle biraz ekşi ve tatlı olan bu meyveler genellikle hastalıklar karşı bağışıklığımızı güçlendirir.
ELMA
C, A, K, B6 ve E vitaminleri ve flavonoidler beyin sağlığı-bağırsak -kalp için önemlidir. Her tür elmanın vitamin ve mineral içeriği çok farklıdır.
NAR
Potasyum, kalsiyum ve demir minerallerinin yanı sıra A, C vitamini, K, B vitaminleri ve folik asit tam bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Her türlü hastalığa karşı vücudu korur ve hastalıkları önler.
KİVİ
Yüksek oranda C, K ve E vitamini içerir.Ayrıca antioksidant deposudur . İçerisinde çoğu meyvenin 1 kilosunda bulunan c vitamini, 2 adet kivi de mevcuttur.
HÜNNAP
Limondan 20 kat daha fazla askorbik asit içerir.Ülkemizde az bilinmesine rağmen çok tüketilmesi gereken besindir.