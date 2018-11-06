SonderjyskE - Esbjerg sahaya çıkıyor

Danimarka DBU Kupası Son 8 Turu maçında SonderjyskE ile Esbjerg, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. SonderjyskE son 2 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ile oynadı. Esbjerg, geride kalan 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 445 kodlu maçı oynayanlar; SonderjyskE galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, Esbjerg galibiyet oranı 3.30. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

SonderjyskE son haftadaki Esbjerg müsabasında 6-2 kazandı.

Esbjerg ise Skive IK karşılaşmasında 0-2 kazandı.

SonderjyskE, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. SonderjyskE, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Esbjerg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Esbjerg, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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