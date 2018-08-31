SonderjyskE - Hobro maçı ne zaman?

Danimarka Süperlig maçında SonderjyskE ile Hobro, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. SonderjyskE 7 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Hobro 4 puanda ve 14. sırada. SonderjyskE, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Hobro, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 366. İddaa'da SonderjyskE kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Hobro kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

SonderjyskE son haftadaki Hobro müsabasında 3-2 yenildi.

Hobro, SonderjyskE karşılaşmaında 3-2 kazandı.

SonderjyskE, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Hobro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hobro, 3 gol atarken 8 gol yedi.

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