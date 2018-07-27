SonderjyskE - Horsens sahaya çıkıyor

Danimarka Süperlig maçında SonderjyskE ile Horsens, 27 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi SonderjyskE 1 puanla 11. sırada, Horsens 4 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi SonderjyskE, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Horsens, son 5 maçında 0 galibiyet, 5 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 208 kodlu maçta; İddaa oynayanlar SonderjyskE kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Horsens sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

SonderjyskE son haftadaki Midtjylland müsabasında 2-1 yenildi.

Horsens ise Lyngby maçında 1-1 berabere kaldı.

SonderjyskE, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. SonderjyskE, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Horsens ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Horsens, 2 gol atarken 1 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ