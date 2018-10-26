SonderjyskE - Odense rakamlar

Danimarka Süperlig maçında SonderjyskE ile Odense, 26 Ekim 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. SonderjyskE 16 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Odense 14 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi SonderjyskE, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Odense, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 160 kodlu maçı oynayanlar; SonderjyskE galibiyet oranı 2.35, beraberlik oranı 3.00, Odense galibiyet oranı 2.25. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

SonderjyskE son haftadaki Odense müsabasında 2-0 kazandı.

Odense ise SonderjyskE maçında 2-0 yenildi.

SonderjyskE, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. SonderjyskE, kendi sahasında 8 gol attı, 3 gol yedi.

Odense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Odense, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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