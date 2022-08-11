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"Songül deyince aklıma ilk ne geliyor? Gülüşü geliyor..."

SHOW TV'nin BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yarın akşam ekrana gelecek dördüncü bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Sadi ile Songül arasında geçen romantik anların ekrana geldiği sahnede Sadi'nin iltifatı Songül'ü derinden etkiliyor.

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yıllar önce kendisini terk eden Emin'i karşısında gören Derya hayatının şokunu yaşar. Annesi ve komşusunu konuşurken duyunca yüzleşmek için gittiği Mert'in evinde Aylin'i gören Gizem, ikilinin arasında arkadaşlık dışında bir ilişki olduğunu düşünür. Derya'ya söyledikleri yalanın ortaya çıkmayacağını düşünen Mert ve Aylin ise Esra'nın planından habersizdir. Esra, Derya'nın karşısına hiç hoş olmayan bir şekilde çıkar. Bu karşılaşma sonucu Aylin, Mert ve Derya için hiç istemediği bir karar vermek zorunda kalır. Melek hayatında bazı şeyleri yoluna soktuğunu düşünürken avukatından aldığı bir telefon tüm umutlarını soldurur. Aygün ise kızının başındaki derdi bildiği halde mahalleden kızına talip olan İlyas'la ilgili Melek'in aklını çelmeye çalışır. Melek'e takıntılı bir aşk besleyen İlyas sevdiğini Zülfikar'a bırakmamaya kararlıdır. Derya'nın yanı başında olduğundan habersiz olan Sadi Payaslı, Songül'le atışmalarının gerçek bir çift atışmasına döndüğünün farkına varır. Payaslı yıllar sonra ilk kez bir kadınla akşam yemeği için randevulaşır ancak gece hiç tahmin etmediği bir adreste son bulur.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 4. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.

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