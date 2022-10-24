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Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Songül Karlı, bu kez son pozuyla gündeme geldi. Uğur Arslan ile yaptığı programla hafızalara kazınan 49 yaşındaki Karlı, son halini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü sunucu ve şarkıcının son halini görenler 'yıllara meydan okuyor', 'yıllar en çok da ona yaramış' yorumlarında bulundu. İşte, Ünlü türkücü Songül Karlı'nın paylaşımları...

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  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!

    Ünlü türkücü Songül Karlı son haliyle gündeme geldi. 
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!

    Uğur Arslan ile 7 yıl boyunca program yapan ünlü sunucu, son olarak Gelinim Mutfakta programının sunucusu olarak ekran karşısına geçti.
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!

    Bir dönem eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini açıklayan Karlı, kötü günleri geride bıraktı.
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!

    Daha önce 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren ünlü sunucu ve şarkıcı, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!

    Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen  49 yaşındaki ünlü isim, son paylaşımıyla beğeni topladı.
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!

    Karlı'nın son halini görenler 'yıllara meydan okuyor', 'hiç yaşlanmıyor' ve 'yıllar en çok da ona yaramış' yorumlarında bulundu.
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!

    İşte, Songül Karlı'nın beğeni toplayan paylaşımları...
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!
  • Songül Karlı adeta yıllara meydan okuyor! 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı beğeni topladı!

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