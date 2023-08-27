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        Haberler Magazin Songül Karlı beyazlar içinde! Ünlü türkücüyü görenler gözlerini alamadı!

        Songül Karlı beyazlar içinde! Ünlü türkücüyü görenler gözlerini alamadı!

        Yaptırdığı estetik operasyonlarıyla sık sık adından söz ettiren ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran Songül Karlı, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden beyaz elbisesiyle çekildiği pozları sevenlerinin beğenisine sundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 11:34 Güncelleme: 27.08.2023 - 11:34
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        Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık magazin gündeminde yer alan ve 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren ünlü türkücü Songül Karlı son yayınladığı pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

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        Geçtiğimiz aylarda kollarını ve dudaklarını estetikten geçiren Songül Karlı, konuyla ilgili: "Estetik bir ihtiyaç artık. Ekrana çıkıyoruz. Bir de keşke herkese yakışsa" ifadelerini kullanmıştı.

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        Fotoğraflarına yaptığı fotoşoplarla dikkat çeken Songül Karlı'ya bazı sosyal medya kullanıcılarından: "Fotoşop yapma lütfen", "Kendi doğal güzelliğini gizleme", "Doğal haliniz daha güzeldi" gibi yorumlar geldi.

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        "PİŞMANIM"

        Sık sık operasyon geçiren Songül Karlı, göğüs estetiğiyle ilgili ise: "Elbiselere giremiyordum. Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için. elbiselerde güzel durmak için mecburen yaptırdım. Ama şimdi pişmanım. Çünkü kendi göğüslerim doğal ve iyiydi" demişti.

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        İşte Songül Karlı'nın son paylaşımı...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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