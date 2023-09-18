Songül Karlı'dan yeni poz! Ünlü sunucu beğeni yağmuruna tutuldu!

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan "Bu Tabak Kimin?" yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Songül Karlı, sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Songül Karlı, sevenleri tarafından Hadise 'ye ve Seda Sayan 'a benzetiliyor. Ünlü güzel sosyal medya hesabından sık sık pozlarını yayınlıyor.

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Daha önce 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren ünlü sunucu ve şarkıcı, son olarak dudak ve kol operasyonları yaptırmıştı. Sevilen isim son olarak kuaföründe çekildiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.