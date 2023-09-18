Songül Karlı'dan yeni poz! Ünlü sunucu beğeni yağmuruna tutuldu!
Sosyal medya platformu olan Instagram'da 458 bin takipçisi olan Songül Karlı, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan "Bu Tabak Kimin?" yarışmasının sunuculuğunu yapıyor. Ünlü güzel Instagram'da yayınladığı gönderilerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan "Bu Tabak Kimin?" yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Songül Karlı, sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Songül Karlı, sevenleri tarafından Hadise'ye ve Seda Sayan'a benzetiliyor. Ünlü güzel sosyal medya hesabından sık sık pozlarını yayınlıyor.
Daha önce 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren ünlü sunucu ve şarkıcı, son olarak dudak ve kol operasyonları yaptırmıştı. Sevilen isim son olarak kuaföründe çekildiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
Songül Karlı'nın verdiği poza sevenlerinden 4 bine yakın beğeni ve 100'ün üzerinde yorum geldi. Ünlü güzele takipçileri: "Bu ne güzellik", "Sultanım", "Türkiye'nin kraliçesi" gibi yorumlar yaptı.
İşte Songül Karlı'nın son pozu...