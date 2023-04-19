Instagram hesabından yayınladığı paylaşımlardan dolayı daha önce oğlunun kendisini uyardığını söyleyen Karlı, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu. Efe diyor ki 'Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor."