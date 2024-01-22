Songül Karlı parıltılı elbisesiyle pozunu yayınladı! Ünlü türkücüye beğeni yağdı!
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve gönderileriyle magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren Songül Karlı, bu kez parıltılı elbisesiyle yayınladığı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sunucu ve türkücüye sevenlerinden beğeni yağdı.
Türkiye'nin sevilen türkücü ve sunucularından biri olan Songül Karlı, açıklamaları ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminin mercek altına aldığı isimler arasında yer alıyor. Ünlü isim son olarak parıltılı elbisesiyle verdiği pozunu sevenlerinin beğenisine sundu.
Sık sık estetik operasyonlar için doktorunun kapısını çalan Songül Karlı, son olarak yayınladığı pozunun altına: "Müziğin olduğu yerde, kötülük barınmaz..." notunu düştü.
Instagram hesabında 468 bin takipçisi olan Songül Karlı'nın son pozuna sevenlerinden 2 binin üzerinde beğeni ve 80'den fazla övgü dolu yorum geldi.
Songül Karlı'nın parıltısı elbisesiyle yayınladığı pozuna takipçilerinden: "Maşallah çok zarifsiniz","Özellikle senin olduğun yerde","Hadise sandım","Yorumsuz bir ses ve güzellik" gibi yorumlar geldi.
İşte Songül Karlı'nın son pozu...