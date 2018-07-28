Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, geçtiğimiz yıl eşinden boşandıktan sonra bekarlığın keyfini çıkartığını söyleyen Songül Karlı, ayaküstü soruları yanıtladı.

Ünlü şarkıcı, estetikle ilgili soruya, "Evet, estetik yaptırdığım oldu. Kamera karşısında olan herkes estetik yaptırmıştır. 'Ben yaptırmadım' diyen varsa inanmayın. Çünkü yaş ilerledikçe ihtiyaç duyuyorsun. Ekran önünde olan herkesin iyi görünmesi lazım" cevabını verdi.

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