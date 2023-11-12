Songül Karlı'nın son pozu "Yok artık" dedirtti! Ünlü türkücüye yorum yağdı!

Son dönemde estetiği ve filtreyi abartan sunucu ve türkücüye sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Songül Karlı'nın filtreyi abarttığını söyleyen bir takipçisi "Ekranda bu kadar güzel değilsiniz" dedi.

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Instagram hesabında 466 bin takipçisi olan Songül Karlı'nın göğsünü tuttuğu pozu akıllara estetikle ilgili şu sözleri getirdi: "Elbiselere giremiyordum. Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için. Ama şimdi pişmanım. Çünkü kendi göğüslerim doğal ve iyiydi"