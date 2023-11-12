Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Songül Karlı’nın son pozu “Yok artık” dedirtti! Ünlü türkücüye yorum yağdı!

        Songül Karlı'nın son pozu "Yok artık" dedirtti! Ünlü türkücüye yorum yağdı!

        Şimdilerde FOX TV ekranlarında program sunan Songül Karlı, sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Sık sık estetik yaptıran ünlü türkücü ve sunucunun son pozuna yorum yağdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 10:46 Güncelleme: 12.11.2023 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Uğur Arslan ile 7 yıl televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve şimdilerde FOX TV ekranlarında yer alan “Bu tabak kimin?” yarışmasını sunan Songül Karlı, son pozuyla gündem oldu.

        2

        Son dönemde estetiği ve filtreyi abartan sunucu ve türkücüye sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Songül Karlı'nın filtreyi abarttığını söyleyen bir takipçisi "Ekranda bu kadar güzel değilsiniz" dedi.

        3

        Instagram hesabında 466 bin takipçisi olan Songül Karlı'nın göğsünü tuttuğu pozu akıllara estetikle ilgili şu sözleri getirdi: "Elbiselere giremiyordum. Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için. Ama şimdi pişmanım. Çünkü kendi göğüslerim doğal ve iyiydi"

        4

        Ünlü türkücü ve sunucunun son pozuna takipçilerinden: "Doğal halin daha güzeldi","Keşke bu kadar estetik yaptırmasaydın","Filtre kullanmasan da güzelsin" gibi yorumlar geldi.

        5

        İşte Songül Karlı'nın son pozu...

        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tel Aviv'de ateşkes gösterisi
        Tel Aviv'de ateşkes gösterisi
        10 katlı binada çıkan yangın
        10 katlı binada çıkan yangın
        "Akıl tutulması içinde!"
        "Akıl tutulması içinde!"
        Şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor!
        Şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor!
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklara çıktı
        Binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklara çıktı
        Kartal kararını verdi!
        Kartal kararını verdi!
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        Beşiktaş beyaz sayfa peşinde!
        Beşiktaş beyaz sayfa peşinde!
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        "Hatay'ın hakkı!"
        "Hatay'ın hakkı!"
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        "Yorgunum ve ağrılar"
        "Yorgunum ve ağrılar"
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro