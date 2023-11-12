Songül Karlı'nın son pozu "Yok artık" dedirtti! Ünlü türkücüye yorum yağdı!
Şimdilerde FOX TV ekranlarında program sunan Songül Karlı, sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Sık sık estetik yaptıran ünlü türkücü ve sunucunun son pozuna yorum yağdı.
Uğur Arslan ile 7 yıl televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve şimdilerde FOX TV ekranlarında yer alan “Bu tabak kimin?” yarışmasını sunan Songül Karlı, son pozuyla gündem oldu.
Son dönemde estetiği ve filtreyi abartan sunucu ve türkücüye sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Songül Karlı'nın filtreyi abarttığını söyleyen bir takipçisi "Ekranda bu kadar güzel değilsiniz" dedi.
Instagram hesabında 466 bin takipçisi olan Songül Karlı'nın göğsünü tuttuğu pozu akıllara estetikle ilgili şu sözleri getirdi: "Elbiselere giremiyordum. Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için. Ama şimdi pişmanım. Çünkü kendi göğüslerim doğal ve iyiydi"
Ünlü türkücü ve sunucunun son pozuna takipçilerinden: "Doğal halin daha güzeldi","Keşke bu kadar estetik yaptırmasaydın","Filtre kullanmasan da güzelsin" gibi yorumlar geldi.
İşte Songül Karlı'nın son pozu...