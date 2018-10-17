Songül Öden, La Casa De Papel’in Profesör’ü Alvaro Morte ile kırmızı halıda

Songül Öden ile rol arkadaşı Birkan Sokullu, Cannes'da düzenlenen MIPCOM'a katıldı. Öden, gecede La Casa De Papel’in Profesör’ü Alvaro Morte ile bir araya geldi. Ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı