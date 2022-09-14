Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir deri bir kemik kaldı!

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Songül'ün arkadaşının düğününden dolayı aldığı dans dersine Sadi de eşlik edince ortaya keyifli görüntüler çıktı. Songül'ü dans eğitmeninden kıskanan Sadi önce güldürdü sonra kendisine hayran bıraktı. Çiftin duygu dolu dansı çok konuşulacak.

Show TV'nin beğeniyle izlenen, BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' perşembe akşamları yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor. 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda; Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alıyor.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 9. Bölüm 2. Ön İzleme Sahnesi;