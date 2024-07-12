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        Haberler Yaşam Sönmüş lav taşlarının arasındaki kaynak suyu güzelliği ile dikkat çekiyor

        Sönmüş lav taşlarının arasındaki kaynak suyu güzelliği ile dikkat çekiyor

        Van'ın Çaldıran ilçesindeki Soğuksu Mahallesi sınırlarında yer alan, lav kayalarının arasından çıkan kaynak suyu güzelliği ile dikkat çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:06
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde Tendürek Dağı eteklerindeki lav kayalarının arasından kaynak suyu çıkıyor.

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        Çaldıran'ın Soğuksu Mahallesi sınırlarında yer alan kaynak, soğuk su olma özelliğine sahip.

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        Kaynak bölgede yaşayanlar için hayvanların su ihtiyacını karşılama veya arazi sulama gibi çeşitli amaçlarla da kullanılıyor.

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        Sönmüş lav taşlarının arasındaki kaynak suyu güzelliği ile dikkat çekiyor.

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        #Sönmüş lav taşlarının arasındaki kaynak suyu
        #van
        #tendürek dağı
        #kaynak suyu
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