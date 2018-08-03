Sonnenhof Grossaspach - Kaiserslautern rakamlar

Almanya 3. Lig maçında Sonnenhof Grossaspach ile Kaiserslautern, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:00. Sonnenhof Grossaspach son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Kaiserslautern, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 256. İddaa'da Sonnenhof Grossaspach kazanır 3.30, berabere biter 3.10, Kaiserslautern kazanır 1.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Sonnenhof Grossaspach son haftadaki Kaiserslautern müsabasında 2-1 kazandı.

Kaiserslautern, Sonnenhof Grossaspach karşılaşmaında 2-1 yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ