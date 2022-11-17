Sonunda yağmurlar geliyor

Sonbahar sonu (ve yeni hafta sonu) yaklaşırken yağmurlar nihayet kendini gösteriyor. Yaklaşık 25 yılda bir görünen bir Ekim kuraklığının ardından Kasım ayı ortasını geçmemize rağmen ülkede tek damla düşmeyen merkezlerimiz var. Ovalar, zayıflayan su havzaları ve özellikle su bekleyen buğday yağmur hasretini biraz olsun dindirecek görünüyor.
Perşembe lodosun kuvvetli estiği bir gün olacak, Trakya ve genel olarak Marmara ve kıyı Ege lodosla birlikte bir miktar yağmur alacak. Perşembenin gece saatleri yaklaşırken İstanbul’da kuvvetli sağanak geçişleri oluşabilir, kısa sürede (Avrupa yakası daha kuvvetli olmak üzere) inen yağmur nedeniyle şehirde yine bazı aksaklıklar yaşanabilir.
Fotoğraf: AA
İstanbul’da Cuma gün içinde de yağmur olasılığı var ama hemen ümitlenmeyelim çünkü barajlara önemli bir katkısı olmayan, kısa yağmur geçişlerinden bahsediyoruz.
Ayrıca Perşembe gecesi ve Cuma gün içinde Akdeniz kıyılarında yağmur, Doğu Anadolu’da Erzurum-Rize arasındaki alanda kar yağışları bekleniyor. Kar geniş alanlarda değil ama yine de hangi mevsime girmek üzere olduğumuzu bize hatırlatıyor.
Fotoğraf: AA
Yaklaşan yağmurlar sevindirici olsa da Türkiye’de 2 aydır tek damla düşmeyen merkezlerimiz, ovalarımız var.
Büyük şehirlerde ev ve iş yerlerinde yaptığımız su (ve enerji) tasarrufu pozitif katkı yapıyor, buna devam etmek durumundayız.
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