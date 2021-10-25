Sopalı grup dernek bastı, ortalık karıştı 0:00 / 0:00

İHA

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Kıraç Sinoplular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde yaşandı. İHA'nın haberine göre, nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan tartışmada eli sopalı grup, dernek binasını bastı.

İki grup arasında yaşanan kısa süreli tartışma sonuç vermeyince taraflar arasında kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis geldi.

Ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği olayda yaralananlar olurken, bazı şahıslar gözaltına alındı. O anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.