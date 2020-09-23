Sophia Loren oğlunun filmiyle setlere döndü



Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en önemli isimleri arasında yer alan İtalyan yıldız Sophia Loren 86 yaşında setlere döndü. Loren, oğlu Edoardo Ponti'nin Romain Gray'in romanından sinemaya uyarladığı ve aynı zamanda yönettiği 'The Life Ahead' filminde Nazilerin Yahudi soykırımından kurtulan Madam Rosa adlı bir kadını canlandırdı.

Madam Rosa ile 12 yaşındaki Senegalli yetim Momo'nun dostluğunu anlatan filmi 13 Kasım'da tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de Netflix'te yayınlanacak. Üçüncü kez oğluyla birlikte çalışacak olan Sophia Loren, 'Madam Rosa' karakterinin kendisine annesini hatırlattığını söyledi: "Sert kırılgan ama hayatta kalmayı bilen biri; annem gibi..."