Fenomen dizi Game of Thrones’un son sezonu ve finali izleyicileri tatmin etmedi. Yüz binlerce izleyici son sezonla ile ilgili sert yorumlarda bulundu.



Hatta tepkiler öyle bir noktaya vardı ki, dizinin hayranları 8. sezonun yeniden çekilmesi için imza kampanyası bile başlattı.



Bu gelen tepkilere, Game of Thrones'ta Sansa Stark karakterine hayat veren Sophie Turner, dizinin son sezonuna gelen eleştirilere tepki gösterdi.

Sophie Turner konuyla ilgili şunları söyledi:



Bu yüzden Daenerys'ın deli kraliçeye dönüşmesi hayranlar açısından negatif bir gelişme olmamalı. Elbette şaşırtıcı. Başlatılan imza kampanyaları ve eleştirilerin çok saygısızca olduğunu düşünüyorum. Bu dizide bir ekip, yazarlar ve filmciler emek veriyor. On sene boyunca yılda 11 ay çekim yaparak ortaya çıkartılıyor. Ekibin büyük emek verdiği bir iş sadece izleyicilerin istediği gibi bitmedi diye saygısızlık yapılması çok yanlış.”



