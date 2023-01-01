3. Sınav sorularına/cevap anahtarlarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından adaylara bildirilecektir. Ayrıca sınavın işleyişi ile ilgili Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çözüme ulaştırılamayan itirazlar ise Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilecektir.

4. Başvurusu geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.