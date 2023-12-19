Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem SORGULA | ÖGG sınav soruları ve cevapları: 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ÖGG sınav soruları ve cevapları açıklandı! 2023 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ÖGG 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitim Sınavı sonuçları için geri sayım devam ediyor. Özel Güvenlik sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı egm.gov.tr adresi üzerinden son dakika açıklandı. İşte, 2023 ÖGG sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF sorgulama ekranı ile ÖGG sınav sonuçları açıklanma tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 16:32 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ÖGG 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Sınavı 17 Aralık Pazar günü tamamlandı. Özel Güvenlik sınavı soruları ve cevapları kitapçığı erişime açıldı. Soru ve cevap anahtarının açıklanmasının ardından adayların gözleri "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        2

        103. DÖNEM ÖGG SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

        Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları cevap anahtarı 19 Aralık 2023 Salı günü erişime sunuldu.

        ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları EGM tarafından 5 Ocak 2023'te açıklanacak.

        4

        SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

        Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

        5

        Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz