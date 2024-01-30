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        Haberler Gündem SORGULAMA SAYFASI | EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2024 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        EKPSS tercih sonuçları sorgulama: 2024 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların atanması kapsamında EKPSS tercih süreci 10-19 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Bu noktada gözler "EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 engelli memur alımı tercih sonuçlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 13:56 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:56
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        EKPSS tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) tercih sürecinin sona ermesiyle sıra sonuçlara geldi. Değerlendirme işlemleri devam ederken adayların gözü kulağı "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanma tarihine detaylar...

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        EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak yerleştirme sonuçlarının Şubat ayında ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Konuya dair bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.

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        EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.

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        Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

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        EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

        Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

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        Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezunolduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı kullanılacaktır. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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