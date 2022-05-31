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Sörloth'tan itiraf: "Türkiye'yi özledim"

Son olarak Real Sociedad'ta oynauan Alexander Sörloth, Türkiye'yi ve Süper Lig'i özlediğini söyledi. Norveçli golcü, transfer iddialarıyla ilgili de konuştu

Sörloth'tan itiraf:

Sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak tamamlayan Alexander Sörloth, Norveç'te yayım yapan TV2'ye açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Trabzonspor forması giydiği dönemle ilgili Sörloth, "Her transfer döneminde büyük bir kargaşa varmış gibi gözüküyor. İnanılmaz bir futbol ülkesi. Orda geçirdiğim dönemle ilgili çok güzel anılarım var. Maç günleri kesinlikle büyüleyiciydi. Bu, hâlâ özlediğim bir şey. Mücadele ve tezahüratlar... Zorlu bir deneyimdi." açıklamasında bulundu.

Transfer durumuna ilişkin de konuşan Norveçli golcü, "Süper Lig'e geri dönmek ister misin?" sorusuna, "Ben buna cevap verince ortalık karışıyor. Bu konuyu henüz düşünmedim." yanıtını verdi

Sörloth ayrıca, "Benim için en önemli şey, istendiğimi hissettiğim ve takımda önemli bir rol alacağıma dair iyi sinyaller aldığım bir yerde oynamak. Real Sociedad, Leipzig ya da bir başka yer. Ama birkaç yıldan fazla oynayabileceğim bir takımda olmak güzel olur. Tekrar kiralanmak değil, kalıcı olarak ayrılmayı istiyorum."

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