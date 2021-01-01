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HaberlerGündem3. SayfaKORONAPARTİ! Son dakika: tedbirleri hiçe sayıp villada parti yaptılar
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Villada yılbaşı partisi!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Silivri ilçesinin kırsal kesiminde bulunan bir villaya, yılbaşı gecesi baskın düzenlendi. Yılbaşı partisi verilecek şekilde ses, ışık ve masa düzeni kurularak donatılan villada yapılan kontrollerde 5'i Fas, 2'si İran, 2'si Cezayir ve 1'i Suriyeli olmak üzere 10 kadın ile 7'si Türk, 6'sı Suriyeli, 3'ü Iraklı ve 3'ü İranlı olmak üzere 19 erkeğe, İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi Kararı gereği kişi başı 3.150 TL olmak üzere toplam 91.350 Lira idari para cezası uygulandı.

KORONAPARTİ! Son dakika: tedbirleri hiçe sayıp villada parti yaptılar
Villada yılbaşı partisi!
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Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul İl Jandarma ekiplerince; Silivri ilçesi kırsal kesiminde bulunan bir villanın H.K.K. tarafından kısa süreliğine kiralandığı bilgisi alındı. Söz konusu villada yılbaşı gecesinde kumar oynatılabileceğini veya koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeden partisi düzenlenebileceğini değerlendiren jandarma ekipleri villayı kiralayan H.K.K.'yi ve villayı takibe aldı.

TİCARİ TAKSİLERLE PARTİYE İNSAN TAŞIDILAR

Yeni yıla yaklaşılan saatlerde villaya çok sayıda ticari taksi ile insan giriş çıkışının Jandarma ekiplerince görülmesi üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden söz konusu villaya baskın düzenledi.

29 KİŞİYE 91 BİN 350 TL PARA CEZASI

Bir eğlence mekânına dönüştürüldüğü görülen villada, maske-sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak alkol, nargile ve sigara tüketilerek yüksek sesli müzik eşliğinde yılbaşı eğlencesi düzenledikleri tespit edilen; 10’u kadın, 19’u erkek olmak üzere toplam 29 kişiye kişi başına 3.150 TL olmak üzere toplam 91.350 TL idari para cezası uygulandı.

İŞLERİNİ SİLİVRİ'YE TAŞIMIŞ

Silivri’deki ikamet olarak kullanılan villayı kısa süreliğine kiralayan H.K.K.’nın Taksim’de kulüp işletmecisi olduğu, kiraladığı villaya ses, ışık ve masa düzeni kurarak ikamet amacı dışında kullandığı yapılan Jandarma baskınıyla ortaya çıkarıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Villada yapılan aramalarda mutfak dolabında ele geçirilen çok sayıdaki tabanca fişeğine adli işlem yapılmak üzere el konulurken yabancı uyruklu kişiler hakkında inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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